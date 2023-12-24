Джош Харт после поражения от «Милуоки»: «Мы не можем продолжать играть ради статистики»

Джош Харт раскритиковал партнеров по команде за эгоизм на площадке.

«Мы как бы проиграли. Статистика ни хрена не значит, когда мы проигрываем. Не думаю, что кто-то из вас сможет сказать мне, сколько очков набирал Никола Йокич, Джамал Мюррэй или Майкл Портер в прошлом сезоне. Но они стали чемпионами.

В конце концов, статистика ничего не значит. Мы не можем продолжать играть ради статистики. Победы и командное взаимодействие должны быть нашим приоритетом», – сказал атакующий защитник «Нью-Йорка».