Хуан Тоскано-Андерсон продолжит карьеру в «Сакраменто»

« » заключил однолетнее соглашение с форвардом (30 лет, 198 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Тоскано-Андерсон завершал прошлый сезон в составе «Юты». В 22 матчах его показатели составили в среднем 3,4 очка и 2,9 подбора.

Мексиканец провел 11 матчей в сезоне-2023/24 G-лиги за «Мехико-Сити Капитанес». За 35 минут на паркете он набирал в среднем 19,4 очка, 6,4 подбора и 3,5 передачи при 48,4% с игры и 31,6% из-за дуги.