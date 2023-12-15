Хуан Тоскано-Андерсон продолжит карьеру в «Сакраменто»

Теги переходы Сакраменто НБА Хуан Тоскано-Андерсон Мехико-Сити Капитанес Баскетбол

«Сакраменто» заключил однолетнее соглашение с форвардом Хуаном Тоскано-Андерсоном (30 лет, 198 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Тоскано-Андерсон завершал прошлый сезон в составе «Юты». В 22 матчах его показатели составили в среднем 3,4 очка и 2,9 подбора.

Мексиканец провел 11 матчей в сезоне-2023/24 G-лиги за «Мехико-Сити Капитанес». За 35 минут на паркете он набирал в среднем 19,4 очка, 6,4 подбора и 3,5 передачи при 48,4% с игры и 31,6% из-за дуги.

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2 комментария
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На MVP G-лиги шёл)))
Добавка чемпионской ДНК, не иначе)))
Джавейл в одного не справляется...
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самый слабый игрок ЛАЛ за последние несколько лет
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