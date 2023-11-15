Олег Киселев: «Минск» в каждом матче играет на победу, но где-то им чего-то не хватает»

Теги Минск Единая лига ВТБ Астана Олег Киселев Баскетбол

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал победу над белорусским «Минском» (78:74) в домашнем матче Лиги ВТБ.

«Хорошая игра для болельщиков, «валидольная». Все ожидали большой разницы, видимо, потому что «Минск» занимает последнее место без побед, однако мы настраивались на то, что это будет тяжелая игра. «Минск» в каждом матче играет на победу, но где-то им чего-то не хватает.

Первую половину мы провели, мягко говоря, невнятно. Во второй сыграли то, что нужно, и, слава богу, добились положительного результата: взяли дома три игры подряд. Сейчас нас ждет двойной выезд, и все мысли уже об этом», – сказал Киселев.

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