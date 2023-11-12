Милош Павичевич о поражении от «Астаны»: «Очень плохо открыли матч, дальше догоняли»

Главный тренер « » Милош Павичевич заявил, что плохая первая четверть (23:31) стала причиной поражения от «Астаны» (72:80).

«Прежде всего хочу поздравить «Астану» с заслуженной победой. Сегодня они были лучшими и заслуженно победили.

Считаю, что мы очень плохо открыли матч, очень плохая первая четверть. Обычно всегда максимально собранные, знаем, что делать в первой четверти и навязываем свою игру. Тут получилось по-другому. У них сразу игра получилась в первой четверти, благодаря нашей защите, и дальше уже мы догоняли, пытались перестраиваться, и, как видите, это вышло не в нашу пользу», – сказал Павичевич.