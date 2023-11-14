Джей Краудер пропустит 2 месяца из-за травмы

Теги травмы Милуоки НБА Джей Краудер Баскетбол

Форвард «Милуоки» Джей Краудер получил травму приводящей мышцы левого бедра и разрыв мышцы живота.

Как сообщили в «Бакс», Краудер выбыл из строя примерно на 2 месяца.

Краудер не смог доиграть субботнюю встречу против «Мэджик» из-за проблемы, которую команда первоначально охарактеризовала как растяжение паха. После обследования у специалиста оказалось, что повреждение носит более серьезный характер. Во вторник баскетболисту предстоит операция.

33-летний Краудер в нынешнем сезоне НБА принял участие в 9 матчах, набирая 8,1 очка, 3,9 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий