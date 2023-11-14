Форвард « » получил травму приводящей мышцы левого бедра и разрыв мышцы живота.

Как сообщили в «Бакс», Краудер выбыл из строя примерно на 2 месяца.

Краудер не смог доиграть субботнюю встречу против «Мэджик» из-за проблемы, которую команда первоначально охарактеризовала как растяжение паха. После обследования у специалиста оказалось, что повреждение носит более серьезный характер. Во вторник баскетболисту предстоит операция.

33-летний Краудер в нынешнем сезоне НБА принял участие в 9 матчах, набирая 8,1 очка, 3,9 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.