Йонас Валанчюнас о выходе на рынок свободных агентов: «Куда меня приведет будущее – это загадка»

Теги Новый Орлеан НБА Йонас Валанчюнас Баскетбол

Центровой «Нового Орлеана» Йонас Валанчюнас, контракт которого истекает по окончании текущего сезона, заявил, что сосредоточен на настоящем.

«Я совсем не думаю об этом. Я просто играю в баскетбол.

Куда меня приведет будущее – это загадка. Никто не знает, что будет завтра. Нужно наслаждаться сегодняшним днем. Нужно наслаждаться этим сезоном. Нужно получать удовольствие от каждой игры. Просто пытаюсь быть лучшей версией себя. Вот мой подход», – сказал литовец.

Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Скорняков
Даллас!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий