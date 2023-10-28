Йонас Валанчюнас о выходе на рынок свободных агентов: «Куда меня приведет будущее – это загадка»

Центровой «Нового Орлеана» , контракт которого истекает по окончании текущего сезона, заявил, что сосредоточен на настоящем.

«Я совсем не думаю об этом. Я просто играю в баскетбол.

Куда меня приведет будущее – это загадка. Никто не знает, что будет завтра. Нужно наслаждаться сегодняшним днем. Нужно наслаждаться этим сезоном. Нужно получать удовольствие от каждой игры. Просто пытаюсь быть лучшей версией себя. Вот мой подход», – сказал литовец.

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