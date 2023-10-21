Чемпионат Греции. ПАОК – «Перистери», АЕК против «Аполлона»
В субботу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги ПАОК примет «Перистери», АЕК дома сыграет против «Аполлона».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 октября, 17.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
- Дата проведения
- 21 октября, 20.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
Положение команд: Олимпиакос – 2-0, Панатинаикос – 2-0, Промитеас – 2-0, Лаврион – 2-0, Колоссос – 1-1, Арис – 1-1, Аполлон – 1-1, ПАОК – 1-1, АЕК – 0-2, Кардицас – 0-2, Перистери – 0-2, Марусси – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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