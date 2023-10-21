Чемпионат Греции. ПАОК – «Перистери», АЕК против «Аполлона»

Теги результаты АЕК ПАОК чемпионат Греции Аполлон Патрас Перистери Баскетбол

В субботу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги ПАОК примет «Перистери», АЕК дома сыграет против «Аполлона».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

ПАОК – Перистери
Дата проведения
21 октября, 17.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Онлайн матча

АЕК – Аполлон Патрас
Дата проведения
21 октября, 20.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 2-0, Панатинаикос – 2-0, Промитеас – 2-0, Лаврион – 2-0, Колоссос – 1-1, Арис – 1-1, Аполлон – 1-1, ПАОК – 1-1, АЕК – 0-2, Кардицас – 0-2, Перистери – 0-2, Марусси – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее

Оказывается, Чемберлен мучился после признания о сексе с 20 тысячами женщин. Новая документалка раскрывает «Голиафа» по-другому

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий