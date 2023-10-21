Чемпионат Греции. ПАОК – «Перистери», АЕК против «Аполлона»

В субботу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги примет «Перистери», дома сыграет против «Аполлона».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 2-0, Панатинаикос – 2-0, Промитеас – 2-0, Лаврион – 2-0, Колоссос – 1-1, Арис – 1-1, Аполлон – 1-1, ПАОК – 1-1, АЕК – 0-2, Кардицас – 0-2, – 0-2, Марусси – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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