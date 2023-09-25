Сборная Франции планирует сохранить Венсана Колле на посту главного тренера
Сборная Франции планирует продолжить сотрудничество с главным тренером Венсаном Колле.
Об этом заявил президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта.
«Посмотрим, какое решение мы в итоге совместно примем, но я искренне считаю, что Колле остается тем человеком, который должен повести за собой команду в 2024 году», – отметил Сьюта.
Франция неудачно выступила на ЧМ-2023, где не смогла преодолеть первый групповой этап. В следующем году Париж примет Олимпийские игры.
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