Сборная Франции планирует сохранить Венсана Колле на посту главного тренера

Сборная Франции планирует продолжить сотрудничество с главным тренером Венсаном Колле.

Об этом заявил президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта.

«Посмотрим, какое решение мы в итоге совместно примем, но я искренне считаю, что Колле остается тем человеком, который должен повести за собой команду в 2024 году», – отметил Сьюта.

Франция неудачно выступила на ЧМ-2023, где не смогла преодолеть первый групповой этап. В следующем году Париж примет Олимпийские игры.

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