Боян Дублевич: «Немного побаивался менять команду после 11 лет в «Валенсии»

Теги Зенит сборная Испании Валенсия Единая лига ВТБ Боян Дублевич Баскетбол

Звездный новобранец «Зенита» Боян Дублевич рассказал об адаптации в команде.

«Если честно, я немного побаивался перед тем, как присоединиться к команде. Дело в том, что для меня непривычно переходить из одного клуба в другой. Ведь я провел 11 лет в «Валенсии».

Я действительно нервничал и переживал о том, как меня здесь примут. Но в итоге я оказался приятно удивлен тем, как все хорошо прошло. Меня очень тепло встретили. Я уже ощущаю себя здесь как дома», – рассказал Дублевич.

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