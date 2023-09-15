Боян Дублевич: «Немного побаивался менять команду после 11 лет в «Валенсии»
Звездный новобранец «Зенита» Боян Дублевич рассказал об адаптации в команде.
«Если честно, я немного побаивался перед тем, как присоединиться к команде. Дело в том, что для меня непривычно переходить из одного клуба в другой. Ведь я провел 11 лет в «Валенсии».
Я действительно нервничал и переживал о том, как меня здесь примут. Но в итоге я оказался приятно удивлен тем, как все хорошо прошло. Меня очень тепло встретили. Я уже ощущаю себя здесь как дома», – рассказал Дублевич.
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