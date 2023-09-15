Максим Ильвовский присоединится к фарм-команде «Зенита»

Тяжелый форвард Максим Ильвовский (21 год, 203 см) перейдет в « ».

Ожидается, что Ильвовский будет выступать в фарм-составе сине-бело-голубых в Суперлиге, у него будет шанс попасть в основу в случае убедительной игры. В главной команде «Зенита» сейчас представлены французы Тома Эртель и Адриен Моэрман, а также французский тренер по индивидуальной подготовке Бастьен Кадо.

Минувший сезон Ильвовский провел в « » между первой командой и молодежным составом. За основу Максим сыграл в 11 матчах чемпионата Франции и в 2 встречах чемпионов. Форвард набирал меньше очка за матч, однако в молодежке был лидером – средние показатели составили 15,8 очка (50,7% попаданий, в том числе 40,8% издали), 7,8 подбора и 2,1 передачи.

У Ильвовского два гражданства – российское и французское.

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