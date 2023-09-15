Владислав Емченко о борьбе за титул в Лиге ВТБ: «Локо» готов. Будем делать для этого максимум»

Защитник «Локомотива‑ » поделился впечатлениями от матча с «Руной» (86:69) в полуфинале Кубка Кубани, а также выразил готовность бороться за чемпионство в Лиге ВТБ.

«Очень доволен, что выиграли. Соскучились уже по атмосфере домашних трибун и нашим любимым болельщикам, которые сегодня вели нас вперед, помогая тем самым и в нападении, и в защите. Думаю, что это тоже нам помогло. Мы с самого начала сделали отрыв во встрече с «Руной», держали его, контролировали игру и победили в этом матче. Согласен, что могли выиграть и с большей разницей в счете. Что‑то получалось, что‑то – нет. Но недооценивать «Руну» нельзя. Думаю, что они показали не лучший свой баскетбол. Результат – на табло.

Готовы ли в новом сезоне стать чемпионами после выхода в финал? Да, мы готовы. Будем делать для этого максимум того, что от нас зависит», – сказал Емченко.

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