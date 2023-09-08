Юрица Жужа после поражения от «Анадолу Эфеса»: «Барфорд заслужил право на решающий бросок»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа прокомментировал поражение от « » (82:83) в предсезонном товарищеском матче.

«Начали игру очень нервно. Соперник повел в счете 7:0, и у нас было что-то вроде 6 потерь, а всего по итогам половины матча потеряли мяч 16 раз. Да, «Эфес» – это команда уровня «Финала четырех» Евролиги, но это не значит, что мы должны давать им набирать настолько легкие очки. Еще предстоит разобраться, почему начали игру так расслабленно. Против таких команд нужно с максимальной концентрацией играть с самой первой секунды.

Во второй половине нам, наконец, удалось вывести агрессию и темп на нужный уровень. Ведь в матчах с такими соперниками все решает то, насколько ты готов идти в контакт. Дела пошла лучше, мы набрали несколько очков подряд, отзащищались в нескольких эпизодах… Но в итоге немного все-таки не хватило для победы. Что ж, зато у нас есть, над чем поработать. Я доволен тем, как сыграли вторую половину матча. Увы, в последней атаке не хватило удачи, чтобы закончить матч выигрышем.

Есть ли у « » другие опции в концовках, кроме как доверять решающий бросок ?

Когда до конца остается 40 секунд, начинается лотерея. В таких ситуациях ты ищешь варианты, которые с наибольшей вероятностью принесут тебе успех. Да, возможно, Джейлен в последней атаке мог отпасовать Джордану Моргану, но Джей Би – это наш лидер. Мы все старались для того, чтобы на равных сражаться с такой сильной командой, как «Эфес Анадолу», и Барфорд полностью заслужил право решить исход этого матча. Мы продолжаем верить в него.

Как бы то ни было, отмечу нашу молодежь, которая провела сегодня отличный матч. Мы обязательно изучим видеозапись и сделаем правильные выводы из увиденного», – сказал тренер.

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