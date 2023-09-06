Юрица Жужа о проигрыше «Уралмашу: «Могли действовать гораздо более агрессивно»

Теги товарищеские матчи Локомотив-Кубань Юрица Жужа Уралмаш Баскетбол

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа подвел итоги поражения от «Уралмаша» (74:75) в товарищеском матче на сборах в Турции.

«Конечно, мы недовольны тем, что проиграли. Сегодня пытались смоделировать матч Кубка России, в котором наш клуб в этом сезоне будет участвовать основным составом. Так что использовали всего двух легионеров. Это, конечно, не оправдание поражению. Но при этом подготовка продолжает идти в точном соответствии с планом, который прописали еще до начала сборов.

Нам предстоит много пересматривать этот матч с игроками и анализировать причины поражения. Но уже сейчас могу сказать, что могли действовать гораздо более агрессивно во многих эпизодах. Именно агрессия была нашим козырем в первых матчах этого сбора. А сегодня позволили сопернику собрать чересчур много подборов на нашем щите – притом в концовке. Это дало им набрать слишком много легких очков в самые решающие минуты матча.

Показалось, что Владислав Близнюк обрел большую уверенность в себе по сравнению с первыми матчами в Турции. Некоторые пасы в его исполнении были весьма смелыми.

Мы знаем, на что способен Близнюк. Но на этом этапе подготовки важнее, чтобы все игроки поняли: в этом сезоне ничего не будет даваться просто, против серебряного призера лиги все будут играть с повышенной агрессией. И нужно перестроить свои мысли так, чтобы быть готовыми к этому в каждом матче», – сказал тренер.

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