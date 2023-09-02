Джордан Кларксон: «Не думаю, что это было мое последнее выступление в форме сборной Филиппин»

Атакующий защитник сборной Филиппин Джордан Кларксон заявил, что надеется продолжить выступать за национальную команду.

«Да, думаю, что продолжу представлять свою страну. 35 лет — это не так уж и много. 30 — это новые 20, верно? Я все еще чувствую себя молодым. Я способен соревноваться. Не думаю, что это было мое последнее выступление в этой форме. У меня еще есть время, и я все еще могу играть в баскетбол.

Надеюсь, что когда снова представится возможность, я смогу надеть эту форму и представлять свою страну», – сказал Кларксон.

Сегодня сборная Филиппин разгромила команду Китая (96:75) в своем последнем матче на чемпионате мира-2023, одержав первую победу на турнире. Кларксон набрал 34 очка.

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