Джордан Кларксон: «Не думаю, что это было мое последнее выступление в форме сборной Филиппин»

Теги сборная Филиппин Джордан Кларксон Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Атакующий защитник сборной Филиппин Джордан Кларксон заявил, что надеется продолжить выступать за национальную команду.

«Да, думаю, что продолжу представлять свою страну. 35 лет — это не так уж и много. 30 — это новые 20, верно? Я все еще чувствую себя молодым. Я способен соревноваться. Не думаю, что это было мое последнее выступление в этой форме. У меня еще есть время, и я все еще могу играть в баскетбол.

Надеюсь, что когда снова представится возможность, я смогу надеть эту форму и представлять свою страну», – сказал Кларксон.

Сегодня сборная Филиппин разгромила команду Китая (96:75) в своем последнем матче на чемпионате мира-2023, одержав первую победу на турнире. Кларксон набрал 34 очка.

Кто выиграет чемпионат мира?

Диковинная пиар-акция на ЧМ: американец из Иордании косплеит Кобе Брайанта, чтобы обратить на себя внимание

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий