34 очка Джордана Кларксона помогли Филиппинам одержать первую победу на ЧМ-2023

Сборная Филиппин разгромила команду Китая (96:75) в своем последнем матче на чемпионате мира-2023, одержав первую победу на турнире.

Филиппины заняли второе место в группе M и завоевали путевку в отборочный турнир Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Лидер филиппинской сборной набрал 24 очка в третьей четверти, реализовав пять трехочковых за две минуты. 20 очков Кларксона были набраны всего за четыре минуты. Филиппины выиграли третью четверть со счетом 34:11, после чего легко довели игру до победы.

Атакующий защитник «Юты» завершил встречу с 34 очками (11 из 18 с игры, 5 из 10 из-за дуги). Также на его счету 3 передачи, 2 подбора и перехват.

Лучшим в составе сборной Китая стал («Миннесота») – 17 очков, 9 подборов и 5 передач.

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