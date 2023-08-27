Доминик Уилкинс: «В Балтиморе был самый высокий уровень преступности в Америке, когда я там жил. Вам не стоит даже знать всю правду»

Теги НБА Доминик Уилкинс Баскетбол

Член Зала славы Доминик Уилкинс дал интервью популярному ютуб-каналу VladTV.

Они углубились в историю его жизни, проследив путь Уилкинса от сложного воспитания до достижения статуса суперзвезды в мире баскетбола.

Первые годы жизни Уилкинса прошли в Париже, но затем он переехал в Балтимор – город, известный своей репутацией одного из самых опасных в США.

«В Балтиморе, когда я там жил, был самый высокий уровень преступности в Америке. Я хочу сказать – это было плохое место. Я вырос в районах О’Доннел Хайтс и Вестпорт (районы Балтимора c подавляющим большинством афроамериканцев, известные своей преступностью – прим.).

Там снимали «Прослушку», многое про криминал снималось там, где я вырос. Даже не надо рассказывать всю правду о том, что происходит в Балтиморе», – сказал Уилкинс.

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2 комментария

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Ruslan Fatianov
А Ганнибал Лектер? Тот вообще съел беднягу из Балтиморского оркестра))) "Прослушка" топчик, особенно бандиты Снуп и Крис. До сих пор от них волосы на спине поднимаются
+3
0
+3
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VKing24
Ни на что не намекаю, но : "Все дело в том, что на улицах полно темнокожего населения – сплошные афроамериканцы (64%). Вот такой «темный» город США."
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0
0
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