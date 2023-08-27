Доминик Уилкинс: «В Балтиморе был самый высокий уровень преступности в Америке, когда я там жил. Вам не стоит даже знать всю правду»

Член Зала славы дал интервью популярному ютуб-каналу VladTV.

Они углубились в историю его жизни, проследив путь Уилкинса от сложного воспитания до достижения статуса суперзвезды в мире баскетбола.

Первые годы жизни Уилкинса прошли в Париже, но затем он переехал в Балтимор – город, известный своей репутацией одного из самых опасных в США.

«В Балтиморе, когда я там жил, был самый высокий уровень преступности в Америке. Я хочу сказать – это было плохое место. Я вырос в районах О’Доннел Хайтс и Вестпорт (районы Балтимора c подавляющим большинством афроамериканцев, известные своей преступностью – прим.).

Там снимали «Прослушку», многое про криминал снималось там, где я вырос. Даже не надо рассказывать всю правду о том, что происходит в Балтиморе», – сказал Уилкинс.

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