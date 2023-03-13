Доминик Уилкинс: «Джейлен Браун во многом напоминает мне меня самого»
Прославленный игрок НБА Доминик Уилкинс отдал должное свингмену «Бостона» Джейлену Брауну.
«Я наблюдал за ним, когда он был еще совсем молодым игроком здесь, в Атланте. Тогда он был похож на мужчину среди мальчишек из-за своей физической формы, он был намного больше и сильнее тех парней.
Джейлен работал над собой и развивался каждый год, потому что он хочет быть одним из лучших в баскетболе. Я всегда был его поклонником. Я всегда ценил то, как усердно он отрабатывает на площадке. Он играет без страха и не против вступать в физическую борьбу с более крупными парнями.
Джейлен Браун во многом напоминает мне меня самого», – заявил Уилкинс.
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