Прославленный игрок НБА Доминик Уилкинс отдал должное свингмену « » .

«Я наблюдал за ним, когда он был еще совсем молодым игроком здесь, в Атланте. Тогда он был похож на мужчину среди мальчишек из-за своей физической формы, он был намного больше и сильнее тех парней.

Джейлен работал над собой и развивался каждый год, потому что он хочет быть одним из лучших в баскетболе. Я всегда был его поклонником. Я всегда ценил то, как усердно он отрабатывает на площадке. Он играет без страха и не против вступать в физическую борьбу с более крупными парнями.

Джейлен Браун во многом напоминает мне меня самого», – заявил Уилкинс.

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