Доминик Уилкинс – о запросе Дюрэнта на обмен: «Несмотря на все испытания и невзгоды, игроки должны оставаться»

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Легендарный игрок НБА Доминик Уилкинс высказался на тему запроса звездного форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта на обмен.

По мнению Уилкинса, баскетболисты должны справляться с трудностями и сохранять преданность своим клубам.

«Меня можно смело назвать представителем старой школы. В какой-то момент игрокам придется осознать, что независимо от того, через какие испытания и невзгоды им приходится проходить, необходимо стоять и оставаться.

Я предпочитаю, чтобы игроки как можно дольше оставались в своих клубах. Понимаю их разочарование, понимаю, что непросто сделать так, чтобы все работало. Но иногда можно уйти из команды и оказаться в еще худшей ситуации», – заявил Уилкинс.

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