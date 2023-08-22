Генсек РФБ Наталья Водопьянова посетит конгресс ФИБА

Генеральный секретарь РФБ Наталья Водопьянова примет участие в конгрессе ФИБА, который пройдет в Маниле 23-24 августа, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр и чемпионка Европы-2007 обсудит проведение товарищеских матчей и поучаствует в выборах нового президента ФИБА.

Президент ФИБА Хамане Ньянг уходит в отставку после завершения 4-летнего срока пребывания на посту. Следующий глава ФИБА будет представлять Азию, ему предстоит возглавлять федерацию с 2023 по 2027 годы.

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде