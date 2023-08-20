Данило Бартель завершил карьеру в 31 год из-за травмы

31-летний немецкий форвард объявил о завершении карьеры из-за хронической травмы колена.

Бартель получил известность как игрок мюнхенской «Баварии». Он присоединился к баварской команде в 2016 году, а в 2018 году привел ее к титулу чемпиона Германии, став самым ценным игроком финала.

В 2020 году Бартель перешел в турецкий « », где выступал до 2022 года. За четыре сезона в (два за «Баварию» и два за «Фенербахче») он сыграл в 94 матчах, набирая в среднем 8,7 очка и 3,5 подбора.

Бартель был постоянным игроком сборной Германии, начиная с юношеских команд.

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