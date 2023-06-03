Данило Бартель присоединился к тренерскому штабу сборной Германии U18

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Германии юниорская сборная Германии Данило Бартель Баскетбол

Бывший игрок сборной Германии Данило Бартель начинает тренерскую карьеру.

31-летний Бартель, который два года назад представлял страну на Олимпийских играх в Токио, занял должность помощника главного тренера юниорской сборной Германии до 18 лет.

Бартель и тренерский штаб сборной U18 начнут работу этим летом. Команда будет готовиться к чемпионату Европы среди юношей до 18 лет в Нише, Сербия.

Бартель в первую очередь сосредоточится на улучшении навыков «больших» немецкой команды.

Бартель последний раз играл в сезоне-21/22 за «Фенербахче», последнее выступление в Евролиге датируется 8 апреля 2022 года. Немец завершил карьеру в раннем возрасте из-за проблем с коленями.

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