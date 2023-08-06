В сети появилось видео бросковой тренировки Стефена Карри

Теги Голден Стэйт НБА видео Стефен Карри Баскетбол

В сети появилось видео, на котором звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри завершает тренировку бросковыми упражнениями.

Игрок перемещается по всей площадке, получает мяч и совершает дальние броски.

35-летний Карри является лидером в истории НБА по количеству трехочковых попаданий как в регулярных чемпионатах, так и в плей-офф.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас

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1 комментарий

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Помнится, Леброн в 2019-ом всех очень сильно напугал, подделав видео бросковой тренировки Двайта Ховарда с кучей серий из точных трёшек, а потом весь сезон Лейкерс ломали в краске )
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