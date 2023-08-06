В сети появилось видео бросковой тренировки Стефена Карри
В сети появилось видео, на котором звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри завершает тренировку бросковыми упражнениями.
Игрок перемещается по всей площадке, получает мяч и совершает дальние броски.
35-летний Карри является лидером в истории НБА по количеству трехочковых попаданий как в регулярных чемпионатах, так и в плей-офф.
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