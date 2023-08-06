В сети появилось видео бросковой тренировки Стефена Карри

В сети появилось видео, на котором звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» завершает тренировку бросковыми упражнениями.

Игрок перемещается по всей площадке, получает мяч и совершает дальние броски.

35-летний Карри является лидером в истории по количеству трехочковых попаданий как в регулярных чемпионатах, так и в плей-офф.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас