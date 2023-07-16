Стали известны подробности контракта Сета Карри с «Далласом»

« » официально объявил о подписании контракта с атакующим защитником (32 года, 188 см).

Как стало известно инсайдеру HoopsHype Майклу Скотто, контракт – на 2 года и 8 миллионов долларов, деньги за второй сезон не гарантированы.

Карри провел за «Маверикс» два года – он выступал там в сезонах-2016/17 и 2019/20. Теперь они снова воссоединяется с партнером по Дьюку и « » Кайри Ирвингом.

Прошлый сезон Карри провел в «Нетс». Его средние показатели – 9,2 очка, 1,6 передачи и 1,6 подбора при 40% с дистанции.

Книги Абдул-Джаббара о Майкрофте Холмсе не просто беллетристика. В детективной трилогии великого центрового масса личных деталей

Что за коврик, на котором топчутся игроки НБА перед выходом на паркет?

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней