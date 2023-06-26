Иво Симович станет помощником Дарко Раяковича в «Торонто»
Иво Симович станет помощником главного тренера «Торонто» Дарко Раяковича.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Пит Тамел.
В прошлом сезоне Симович являлся ассистентом главного тренера UCLA Мика Кронина.
Симович был наставником Дарко Раяковича во время совместной работы в Испании.
В 2014 году Симович стал чемпионом НБА с «Сан-Антонио».
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