Иво Симович станет помощником Дарко Раяковича в «Торонто»

Теги Торонто НБА университет Калифорнии, Лос-Анджелес Дарко Раякович Баскетбол

Иво Симович станет помощником главного тренера «Торонто» Дарко Раяковича.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Пит Тамел.

В прошлом сезоне Симович являлся ассистентом главного тренера UCLA Мика Кронина.

Симович был наставником Дарко Раяковича во время совместной работы в Испании.

В 2014 году Симович стал чемпионом НБА с «Сан-Антонио».

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