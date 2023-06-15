Адриатическая лига. Финал. «Партизан» сыграет с «Црвеной Звездой» во 2-м матче

Теги результаты Партизан Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Баскетбол

В четверг, 15 июня, во втором матче финальной серия плей-офф Адриатической лиги «Партизан» сыграет с «Црвеной Звездой».

Адриатическая лига

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Второй матч

Партизан – Црвена Звезда MTS
Дата проведения
15 июня, 21.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

«Партизан» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий

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rolliewizza
стадион 23000, а билеты хрен найдешь... :(
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