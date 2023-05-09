Яннис Адетокумбо: «Спасибо Майку Буденхольцеру за эти пять столь значимых лет»
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо впервые отреагировал на отставку главного тренера Майка Буденхольцера.
«Спасибо Майку Буденхольцеру за эти пять столь значимых лет. Мы совершили нечто невероятное, и я всегда буду благодарен за это 🙏🏾💪🏾», – написал грек.
Яннис также выложил совместную с тренером фотографию 2021 года, на которой они празднуют победу в чемпионате НБА.
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Соцсети Янниса Адетокумбо
возможно год-два будет без практики, а там как обычно - или появится предложение, или ассистентом будет.
Легко могу представить, что под него уволят какого нибудь тренера средней+ команды по середине сезона.
Ну а Милуоки с "легкоатлетом" ГрикФриком делал и победителями регулярки и чемпионами лиги.
У него 60% в регулярке по карьере. И 104 матчей плей-офф за 10 лет карьеры главным тренером, с .538 побед.
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Т. Е. он почти любую команду сможет сделать завсегдатаями плейофф, а то и лидерами регулярки.