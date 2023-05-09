Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо впервые отреагировал на отставку главного тренера Майка Буденхольцера.

«Спасибо Майку Буденхольцеру за эти пять столь значимых лет. Мы совершили нечто невероятное, и я всегда буду благодарен за это 🙏🏾💪🏾», – написал грек.

Яннис также выложил совместную с тренером фотографию 2021 года, на которой они празднуют победу в чемпионате .

«Бакс» уволили Буденхольцера после вылета в первом раунде плей-офф-2023.

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