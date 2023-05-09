Яннис Адетокумбо: «Спасибо Майку Буденхольцеру за эти пять столь значимых лет»

Теги Милуоки НБА фото Майк Буденхольцер Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо впервые отреагировал на отставку главного тренера Майка Буденхольцера.

«Спасибо Майку Буденхольцеру за эти пять столь значимых лет. Мы совершили нечто невероятное, и я всегда буду благодарен за это 🙏🏾💪🏾», – написал грек.

Яннис также выложил совместную с тренером фотографию 2021 года, на которой они празднуют победу в чемпионате НБА.

«Бакс» уволили Буденхольцера после вылета в первом раунде плей-офф-2023.

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Соцсети Янниса Адетокумбо

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6 комментариев

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Djoyin
А может Буденхольцер гипотетически уйти на пенсию? Он мне напоминает хорошего школьного учителя физики. Классный дядька, наверное
+7
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+6
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xamer 9
Ответ Djoyin
А может Буденхольцер гипотетически уйти на пенсию? Он мне напоминает хорошего школьного учителя физики. Классный дядька, наверное
Майку 53, рановато на пенсию. Другой вопрос, что сейчас на рынке много тренеров свободных: даже чемпионы Нёрс и Фогель без работы.
возможно год-два будет без практики, а там как обычно - или появится предложение, или ассистентом будет.
+5
0
+5
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Radovan
хорошо помню момент этого фото, они еще говорили друг другу мы сделаем это снова, эх(((
+3
0
+3
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Van
Ответ xamer 9
Майку 53, рановато на пенсию. Другой вопрос, что сейчас на рынке много тренеров свободных: даже чемпионы Нёрс и Фогель без работы. возможно год-два будет без практики, а там как обычно - или появится предложение, или ассистентом будет.
Без практики вряд ли, да и ассистентом в крайнем случае только в контендере. Бад хоть и портачил годами в одних и тех же местах, все же сильный тренер для регулярки и чемпионство недавно брал.

Легко могу представить, что под него уволят какого нибудь тренера средней+ команды по середине сезона.
+2
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+2
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kondratiy
Тренер Бад делал Атланту с незнамо кем (Корвер, Миллсеп, Хорфорд, Тиг, Керрол) победителем регулярки с результатом 60-22 и отправлял этих незнамо кого на АСГ.
Ну а Милуоки с "легкоатлетом" ГрикФриком делал и победителями регулярки и чемпионами лиги.
У него 60% в регулярке по карьере. И 104 матчей плей-офф за 10 лет карьеры главным тренером, с .538 побед.
___
Т. Е. он почти любую команду сможет сделать завсегдатаями плейофф, а то и лидерами регулярки.
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Павел Жучков
Ответ Van
Без практики вряд ли, да и ассистентом в крайнем случае только в контендере. Бад хоть и портачил годами в одних и тех же местах, все же сильный тренер для регулярки и чемпионство недавно брал. Легко могу представить, что под него уволят какого нибудь тренера средней+ команды по середине сезона.
У тренера команда в концовках имеет небольшой минус с возможностью камбэка при 1 или 2 таймаутах, а он их не использует. Кому нужен такой тренер?
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