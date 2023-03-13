Василие Мицич: «Я не менял агента»

Звездный защитник « » пояснил слухи о том, что он уволил своего прошлого агента Мишко Разнатовича.

«Я не менял агента. С 2010 года моим агентом был Мишко Разнатович, и он им остается. Я решил, что в меня будет представлять Джейсон Ранне», – объяснил Мицич.

С 2020 года права на игрока принадлежат «Оклахоме». Мицич был выбран «Филадельфией» под общим 52-м номером на драфте НБА 2014 года.

29-летний баскетболист проводит второй сезон своего трехлетнего контракта с «Анадолу Эфесом», который истекает в сезоне-2023/24.

У Мицича есть возможность покинуть турецкий клуб и перейти в НБА этим летом благодаря опции выхода из текущего соглашения.

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