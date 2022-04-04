«Я мог ударить по шее наотмашь и не получить фол». Эндрю Богут рассказал, как в «Голден Стэйт» арбитры прощали ему фолы во время заслонов

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Австралийский центровой Эндрю Богут рассказал, что когда он выступал за «Голден Стэйт», арбитры прощали ему заслоны с нарушением правил.

«Самое потрясающее было то, что арбитры постоянно прощали мне заслоны. Если бы я делал то же самое в «Милуоки», я бы выбывал с перебором фолов уже в первой четверти. Но играя за «Голден Стэйт», который был аутсайдером, набирающим обороты, я знал, что как только у Стефа или Клэя пойдет бросок, арбитры тоже будут наслаждаться моментом.

Я мог буквально ударить кого-нибудь по шее наотмашь и не получить фол, потому что Клэй забрасывал третий трехочковый подряд, и зрители вскакивали со своих мест. Я мог во время заслона ударить кого-нибудь по лицу и нокаутировать его. Клэй забрасывал четвертый подряд, арбитр был в восторге и не обращал внимание на заслон. Это было безумие.

Затем меня обменяли в «Даллас». Я ставил те же заслоны и получал три фола в первой четверти», – рассказал Богут в подкасте Райана Руссилло.

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