Греческая федерация начала расследование в отношении «Колоссоса» и «Ионикоса», которые подозреваются в организации договорного матча

Теги происшествия чемпионат Греции Колоссос Федерация баскетбола Греции Ионикос Баскетбол

Греческая федерация баскетбола начала расследование в отношении клубов высшего дивизиона «Колоссоса» и «Ионикоса», которые подозреваются в организации договорного матча.

В субботу «Колоссом» дома обыграл «Ионикос» со счетом 89:48. 

В большинстве букмекерских контор перед матчем была игровая фора -10,5 на хозяев площадки. Однако по мере приближения времени начала встречи фора выросла до -28,5. В итоге подавляющее большинство букмекерских контор решило сделать игру недоступной для ставок.

Федерация собирает необходимую информацию об игре. В понедельник файл с собранными данными будет отправлен в Генеральный секретариат спорта, а также в прокуратуру.

Обе команды сделали официальные заявления по поводу ситуации, отвергнув обвинения и выразив готовность помогать расследованию.

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