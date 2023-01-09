Димитрис Итудис призвал турецкую федерацию разрешить командам использовать больше иностранных игроков

Главный тренер « » призвал турецкую федерацию разрешить командам использовать больше иностранных игроков в своих соревнованиях.

Начиная с сезона-18/19, каждая команда в турецкой BSL может подписать до десяти неместных игроков за сезон и использовать пять из них в одной встрече.

«Должен сказать, что в таком виде спорта, как баскетбол, ограничения вводятся в пользу слабых. Когда вы вводите ограничения, вы поддерживаете тех, кто не хочет бороться, слабых. Не знаю, может быть, они боятся.

В настоящее время количество турецких игроков в составе «Фенербахче» уменьшилось из-за травм, в следующих матчах травм может быть еще больше. Думаю, пора пересмотреть эти ограничения», – заявил Итудис.

«Фенербахче» из-за травм лишился Тарика Биберовича и Исмета Акпынара.

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