Димитрис Итудис призвал турецкую федерацию разрешить командам использовать больше иностранных игроков

Теги Фенербахче Беко чемпионат Турции Федерация баскетбола Турции Димитрис Итудис Исмет Акпынар Тарик Биберович Баскетбол

Главный тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис призвал турецкую федерацию разрешить командам использовать больше иностранных игроков в своих соревнованиях.

Начиная с сезона-18/19, каждая команда в турецкой BSL может подписать до десяти неместных игроков за сезон и использовать пять из них в одной встрече. 

«Должен сказать, что в таком виде спорта, как баскетбол, ограничения вводятся в пользу слабых. Когда вы вводите ограничения, вы поддерживаете тех, кто не хочет бороться, слабых. Не знаю, может быть, они боятся.

В настоящее время количество турецких игроков в составе «Фенербахче» уменьшилось из-за травм, в следующих матчах травм может быть еще больше. Думаю, пора пересмотреть эти ограничения», – заявил Итудис.

«Фенербахче» из-за травм лишился Тарика Биберовича и Исмета Акпынара.

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