Игроков «Кливленда» проверили на допинг после 71 очка Донована Митчелла

Теги Чикаго Кливленд НБА Донован Митчелл Баскетбол

На следующий день после исторического матча, в котором защитник «Кливленда» Донован Митчелл набрал 71 очко, все игроки «Кавальерс» прошли тест на допинг.

Согласно коллективному соглашению между НБА и профсоюзом, игроки обычно проходят четыре выборочных теста на допинг в течение сезона и два в межсезонье.

В понедельник «Кливленд» обыграл «Чикаго» в овертайме со счетом 145:134. Митчелл набрал 71 очко. Это лучший результат со времен легендарного Кобе Брайанта, набравшего 81 очко в игре против «Торонто» 22 января 2006 года.

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше

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10 комментариев

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Evgeniy 72
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Ответ sfrrrR
Не мешало бы ещё и игроков Оклахомы проверить на допинг после сегодняшнего матча. И того болельщика громовых, который выиграл 20 косарей баксов, забросив мяч с центра площадки кстати. Тоже подозрительный типок какой-то...
Там Селтикс просто не старались, им и Цмоки на кураже бы набросали больше сотки. В матче Кавс с Чикаго был нерв игры, ну и судейки похоже хотели овертайм. Но Митчелл действительно психанул славно, считай в одно жало закамбэчил. При этом я видел и перформанс молодого Брона, когда он против Детройта в одиночку вторую половину тащил, и тогда это было как то повнушительнее, пусть цифры и скромнее.
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Сергей Пузанков
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Ответ 711M
а луку почему не проверяют? хахаха он последние пару недель ниже 39 очков не дает
Алкоголь не считается допингом
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Сергей Пузанков
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Ответ Evgeniy 72
Да там один Митчелл всю вторую половину за Кавс тащил, зачем остальных проверять. Кстати, а почему Дерозана не проверяют, пожилой ведь, а играет намного лучше чем по карьере.
Почему не проверяют? 4 раза за сезон проверяют. Просто это не попадает в новости
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sfrrrR
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Не мешало бы ещё и игроков Оклахомы проверить на допинг после сегодняшнего матча. И того болельщика громовых, который выиграл 20 косарей баксов, забросив мяч с центра площадки кстати. Тоже подозрительный типок какой-то...
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Evgeniy 72
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Ответ dmitriy
кроме марихуаны ничего не найдут я надеюсь........
За марихуану дают отдых на 25 игр минимум, причём курят конечно все, но ловят только тех кого хотят.
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dmitriy
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кроме марихуаны ничего не найдут я надеюсь........
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Evgeniy 72
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Ответ 711M
а луку почему не проверяют? хахаха он последние пару недель ниже 39 очков не дает
Ну по факту должны и его проверить, конечно, но там вполне ожидаемо от Луки. Но мне просто по приколу, кого хотят, тех тормозят этими дисквами за допинг, а Уэйда не трогали, хотя он мем допингиста. Зато Эйтона и Коллинза за марихуану дисквалифицировали, такой себе допинг...
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711M
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Ответ Evgeniy 72
Да там один Митчелл всю вторую половину за Кавс тащил, зачем остальных проверять. Кстати, а почему Дерозана не проверяют, пожилой ведь, а играет намного лучше чем по карьере.
а луку почему не проверяют? хахаха он последние пару недель ниже 39 очков не дает
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Evgeniy 72
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Да там один Митчелл всю вторую половину за Кавс тащил, зачем остальных проверять. Кстати, а почему Дерозана не проверяют, пожилой ведь, а играет намного лучше чем по карьере.
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Алексей Ильин
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Найдут пару баночек пивка :)
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