Игроков «Кливленда» проверили на допинг после 71 очка Донована Митчелла

На следующий день после исторического матча, в котором защитник «Кливленда» Донован Митчелл набрал 71 очко, все игроки «Кавальерс» прошли тест на допинг.

Согласно коллективному соглашению между НБА и профсоюзом, игроки обычно проходят четыре выборочных теста на допинг в течение сезона и два в межсезонье.

В понедельник « » обыграл « » в овертайме со счетом 145:134. Митчелл набрал 71 очко. Это лучший результат со времен легендарного Кобе Брайанта, набравшего 81 очко в игре против «Торонто» 22 января 2006 года.

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше