Айзейя Томас: «Хочу отыграть еще один сезон – только в НБА. Нахожусь на связи с несколькими клубами»

Айзейя Томас хочет напомнить о себе в НБА.

Свободный агент Айзейя Томас рассказал о своих планах.

«Хочу отыграть еще один сезон. Поддерживаю форму, нахожусь на связи с несколькими клубами. Стараюсь быть готовым, пока могу играть на высоком уровне, но при этом понимаю, что у меня есть и другие планы.

Мое тело в отличной форме. Я здоров. Мне всего 36 – у меня еще есть несколько лет, но в идеале я бы хотел отыграть еще год. Все-таки у меня семья.

Готов ли играть в других лигах? Нет, только НБА », – признался экс-кумир бостонских болельщиков.