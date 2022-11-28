Клэй Томпсон: «Трудности на старте помогли «Голден Стэйт» в целом и отдельным игрокам»

По мнению защитника «Уорриорз» , неудачное начало сезона позитивно сказалось на команде и отдельных игроках.

Победа над «Миннесотой» (137:114) стала для «воинов» третьей подряд.

Действующие чемпионы стартовали с 3-7, а сейчас идут 9-ми на Западе с результатом 11-10.

«Трудности и невзгоды – лучшее, что может случиться с командой. У нас такое уже бывало раньше. В составе есть много парней, которые только процветают и прибавляют за счет скептиков или тех, кто говорит, что вы ни на что не способны. Мне кажется, мы набираем обороты, а впереди еще так много матчей», – заявил Томпсон.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен