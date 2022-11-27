Эмил Райкович: «Парма» – сильный соперник. ЦСКА должен быть хорошо подготовлен, чтобы продолжить победную серию»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович призвал команду сохранять концентрацию перед матчем лиги ВТБ против «Пармы», который состоится в понедельник.

«Игра в Перми была непростой, поэтому мы знаем, что «Парма» – сильный соперник. Мы должны быть хорошо подготовлены, чтобы продолжить наш прогресс и победную серию», – сказал Райкович.

5 ноября ЦСКА справился с «Пармой» в гостях со счетом 83:74. Армейцы выиграли все 12 матчей в нынешнем сезоне Лиги ВТБ.

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