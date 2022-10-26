Луи Лабери: «В России и так очень чисто. Сложно представить, что существует специальный день, чтобы убирать улицы»

Французский центровой УНИКСа Луи Лабери в новом выпуске тележурнала «Вид Сверху» поделился своими мыслями о России и попытался угадать где правдивый факт, а где вымышленный.

«Я думаю, что все-таки шахматы здесь популярнее баскетбола. Даже если в России больше людей играет в баскетбол, не факт, что этот вид спорта популярнее среди зрителей.

В России и так очень чисто. В Казани улицы очень чистые. Поэтому сложно представить, что существует специальный день, чтобы убирать улицы, которые и так уже чистые. Субботник? Нам стоит перенять эту традицию в Париже.

В России много разных суеверий, примет. Мой отец постоянно свистел, а у вас это значит, что не будет денег. Что имеется в виду под смехом без причины? Нужно больше конкретики. Да, думаю, что это признак большого ума. Это Россия», – сказал Лабери.

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