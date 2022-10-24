Адриатическая лига. «Црвена Звезда» против ФМП, «Морнар Бар» сыграет с «Партизаном»

В понедельник, 24 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги пройдут два матча.

В белградском дерби «Црвена Звезда» примет ФМП, черногорский «Морнар Бар» сыграет с сербским «Партизаном».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 3-0, ФМП Сербия – 3-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Будучность Черногория – 3-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 3-1, Задар Хорватия – 3-1, Цедевита-Олимпия Словения – 2-1, Морнар Бар Черногория – 2-1, Цибона Хорватия – 2-2, Студентски Центар Черногория – 1-3, Скопье Северная Македония - 1-3, Сплит Хорватия – 0-4, Борац Чачак Сербия – 0-4, Мега Сербия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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