Адриатическая лига. «Скопье» встретится с «Партизаном», «Црвена Звезда» примет «Будучность»
В понедельник, 10 октября, пройдут два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Северомакедонское «Скопье» дома встретится с сербским «Партизаном», «Црвена Звезда» в Белграде примет черногорскую «Будучность»
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 октября, 17.00, «Sportska sala Jane Sandanski»
- Дата проведения
- 10 октября, 19.00, «Александар Николич Холл»
Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 2-0, ФМП Сербия – 2-0, Морнар Бар Черногория – 2-0, Будучность Черногория – 1-0, Партизан Сербия – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 1-0, Задар Хорватия – 1-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 1-1, Студентски Центар Черногория – 1-1, Скопье Северная Македония - 0-1, Цибона Хорватия – 0-2, Мега Сербия – 0-2, Борац Чачак Сербия – 0-2, Сплит Хорватия – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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