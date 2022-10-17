Руководители «Лейкерс» не считали Энтони Дэвиса «франчайзом» в прошлом сезоне (ESPN)

Звездный форвард «Лейкерс» подорвал доверие со стороны руководства клуба по ходу прошлого сезона.

По информации обозревателя ESPN Дэйва Макменамина, некоторые представители фронт-офиса начали сомневаться, что Дэвис подходит на роль «франчайза».

Отмечается, что причиной недовольства стали многочисленные травмы игрока, из за которых он пропустил большую часть матчей за последние два года.

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