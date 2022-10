Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

Семейные ценности превыше всего.

Готовый вот-вот ворваться в нашу повседневность сезон НБА имеет у себя в загашнике немало интриг, но едва ли какая-то из них туго завязана с «Лейкерс».

В обмене Уэстбрука не сомневается даже сам игрок, зачищающий свои соцсети от любых ассоциаций с клубом. Его отъезд из Лос-Анджелеса – лишь вопрос времени. Да и получить за Расти на что-нибудь весомое вряд ли удастся. Претензии на чемпионство? Например, Пол Пирс со Стивеном Джексоном даже не верят в посягательства на зону плей-офф. Можно оспаривать их уровень экспертизы, но уж точно не при помощи кротких трансферных движений, сделанных «озерниками» этим летом. Дебют Дарвина Хэма в качестве главного тренера? Пожалуй, да и то с натяжкой. Все мы знаем, что НБА в первую очередь лига игроков, а когда у тебя в команде есть Леброн Джеймс, способный, подобно Таносу, одним щелчком производить тектонические изменения в ландшафте НБА, то роль тренера, к тому же дебютанта, сводится к амплуа статиста-каскадера.

То ли дело сам Леброн, с чьим именем и грядущими достижениями связано столько много ожиданий и метаморфоз, что их рассматривают чуть ли не в отрыве от самих «Лейкерс». Даже недавний ответ Леброна на рядовой вопрос про Карима Абдул-Джаббара и его первенство в истории лиги по набранным очкам словно бы подчеркнул обособленность Джеймса.

Когда журналист спросил: «Что вы думаете о рекорде Карима по очкам и какие у вас с ним отношения?». Джеймс холодно отрезал: «Я не думаю об этом, мы не общаемся с ним».

В это легко поверить.

Тем более что в планах у Леброна не только желание самоутвердиться в качестве рекордсмена НБА по количеству набранных очков, но и сотворить нечто невиданное ранее. На протяжении всего лета Джеймс не скрывал своих приоритетов – сыграть в НБА вместе со своими сыновьями Бронни и Брайсом. И это – то самое личное, ради которого Леброн готов поступиться бизнесом, в категорию которого попадает и пресловутая борьба за чемпионство.

Почему для Леброна так важно сыграть с отпрысками?

Любой, даже самый недостижимый рекорд вторичен. Это аксиома работает в том числе и в связке с бессмертной семантикой хита Джанет Джексон «What Have You Done For Me Lately». Да, запоминается всегда последнее. Но, даже если Александр Овечкин превзойдет Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ, а Хуан Тоскано-Андерсон в отдельно взятом матче наколотит больше 100 очков, их имена так или иначе будут упоминаться в сочетании с фамилиями Гретцки и Чемберлена. Леброн и его эго выше этого.

Джеймс неоднократно становился чемпионом, причем последние два титула были сдобрены культурно-драматической подоплекой, которую порой не в силах соорудить даже самые искусные сценаристы. В 2016 году «Кливленд» Леброна впервые в истории отыгрался в финале с 1-3 и взял первый в спортивной истории города чемпионский титул. В 2020 году «Лейкерс» стали чемпионами в знак уважения к ушедшему Кобе Брайанту. И про это, уж будьте покойнички, однажды обязательно снимут фильм (вернее, уже сняли – это важная часть документального сериала про «Лейкерс»). А еще Джеймс стал первым миллиардером среди действующих НБА.

Леброн обожает расширять горизонты. Поэтому сделать нечто доселе невиданное да еще в мезальянсе со своими сыновьями и установить планку для последующих поколений – вызов, по сравнению с которым очередное чемпионство – это рутина, требующая большего риска, посвящения и концентрации.

Дополнительной мотивации Джеймсу в достижении его цели добавляет и то, что среди четырех основных профессиональных лиг США НБА наиболее семейная. Кобе Брайант, Кевин Лав, Брент Бэрри, Лэрри Нэнс-младший, Девин Букер, Остин Риверс, Тим Хардуэй-младший и еще целая вереница имен, носители которых являются продолжателями традиций своих папаш. Согласно подсчетам сайта The Ringer, 29 из 605 игроков (5% от общего числа), выходивших на паркет в прошлом сезоне, следовали по стопам отцов . Это удивительная цифра. Только в составе «Уорриорс», ставших чемпионами, можно насчитать аж четырех «папенькиных сынков»: Стеф Карри, Клэй Томпсон, Гэри Пэйтон-второй, Эндрю Уиггинс. И традиция продолжается. В этом году подъехали сыновья Шакила О’Нила и Скотти Пиппена. А одними из наиболее перспективных игроков двух предстоящих драфтов специалисты называют Ди Джея Вагнера и Кэмерона Бузера – дитятей Дежуана Вагнера и Карлоса Бузера, с которыми Леброн начинал свою карьеру в «Кэвальерс».

При этом в истории лиги никогда не было случая, чтобы сын и отец одновременно находились на паркете, ни в одной команде, ни в разных составах. Никогда и никак. Было дело, когда Док Риверс тренировал своего сына Остина в «Клипперс», но это совсем другое. Если Док, поручкавшись с сынком, затем попросту обменял Остина в другую команду, то Леброну для того, чтобы пересечься с отпрысками, нужно будет довести число сыгранных сезонов до 24 и мимоходом побить рекорд 40-летнего Винса Картера, который провел в НБА 22 года.

Сможет ли Леброн оставаться в лиге достаточно долго?

Если кто и сможет доиграть до 43 лет в НБА, то это Леброн, который уже не первый год тратит порядка полутора миллионов на поддержание собственных кондиций. Криокамеры, правильное питание, вакуумные одеяла, индивидуальные схемы тренировок, регулярный техосмотр – Леброн начал практиковать подобное отношение к своему здоровью давно, благодаря чему сейчас имеет серьезный задел для воплощения собственного поколенческого плана.

Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на статистику. В прошлом сезоне 37-летний Джеймс в среднем набирал по 30,3 очка – лучший показатель для игрока его возраста в истории НБА. Вторым является Карим Абдул-Джаббар, который в 38 лет в среднем пробивал норму в 23,4 очка. Хотя это не значит, что Джеймс продолжит в том же духе.

Время неумолимо. И далеко не в первый раз напомнило об этом в прошлом сезоне. Имя Леброна стало все чаще появляться не только в новостях об очередных рекордах и финансовых успехах, но и в списках травмированных. За последние четыре сезона Джеймс пропустил 80 матчей, и эта цифра выглядит аномальной в сравнении с 71 матчем, пропущенным за предыдущие 15 лет карьеры. Вдобавок, не стоит сбрасывать со счетов результаты. При Леброне «Лейкерс» дважды пролетали мимо плей-офф. До этого в период с 2006 по 2018 Джеймс выводил свои команды в постсезонку 13 лет подряд. И это еще один повод задуматься перед тем, как грузить хотя бы пакетик сухариков на чемпионство «Лейкерс». Леброн просто физически не может позволить себе выкладываться по максимуму, если рассчитывает доиграть до 2027 года, когда его младший сын Брайс сможет попасть в НБА.

Кстати, это тоже весьма любопытный вопрос. И даже в большей степени дискуссионный, нежели противоестественное долголетие Леброна.

А Бронни и Брайс подходят для НБА?

Давайте не будем юлить. Даже со всем тем объемом информации, рейтингами и видеонарезками, которые медиа нам активно скармливает, мы едва ли в состоянии дать безапелляционно точную оценку 18-летнему Бронни Джеймсу. Не говоря уже о 15-летнем Брайсе.

Бронни – 190-сантиметровый комбогард, взрывной, универсальный, за последний год прибавивший в видении площадки и позиционной обороне. Эти общие фразы в той или иной разновидности звучат ото всех скаутов и экспертов, вне зависимости от их квалификации и репутации. На сайте nbadraftroom.com в мокдрафте-2024 Бронни находится на 39-й строке с расплывчатой формулировкой «обладатель интригующих способностей».

Несмотря на видимый всем и каждому прогресс, в рейтинге перспективных школьников, составленном сайтом 247Sports, Бронни за год упал с 19-го места на 43-е. И причина не в нем самом, просто потенциальные конкуренты спрогрессировали еще лучше. Это касается как игровых способностей, так и непосредственно роста. Если бы Бронни был выдающимся скорером или распасовщиком, ростовые показатели не имели бы такого большого значения, но он не из числа уникумов. Большинство скаутских отчетов после вязи узорчатых определений и затейливых оборотов обрываются на формулировке «игрок с потенциалом качественного ролевика уровня НБА».

Можно уповать на то, что Леброн-младший раскроется на следующим этапе карьеры, каким бы он ни был. В очередь уже выстроились представители престижных университетов Северной Каролины, Огайо Стэйт, Мемфиса и Южно-Калифорнийского университета. Носителя коронованной фамилии так же готовы принять и в австралийской лиге, где обкатывали Ламело Болла. Не исключен и вариант с командой Джи-лиги Ignite, где сейчас расчищает дорогу ко второй позиции драфта-2023 Скут Хендерсон. Но все эти опции могли бы существенно повлиять на позиции Бронни, если бы помимо фамилии он имел в своем резюме статистические доказательства собственной даровитости. Пока же уровень его способностей трудно спрогнозировать. Бронни определенно может играть, но достаточно ли будет этих навыков для того, чтобы выступать в НБА, и если да, то в каком качестве? Сложно сказать.

Вот, например, аналитик ESPN Брайан Уиндхорст свидетельствует, что Бронни талантливее Леброна в свои годы. Уиндхорст – заслуженный и компетентный гражданин, но стоит ли всерьез воспринимать подобную характеристику Бронни от журналиста, всю жизнь тесно связанного с его папой? Я не знаю. Дело еще в том, что все старания сыновей Леброна, что бы он ни делал, так или иначе будут восприниматься через призму их семейной принадлежности и говорить о них что-то конкретное начнут либо в случае однозначного провала, либо бесспорного триумфа . А до тех пор детей Джеймса будет окружать дымка медийных поводов и приятных пустяков, вроде того, что Бронни любит Skittles и впервые попал на обложку Sports Illustrated в 16 лет, на шесть месяцев раньше своего отца. В игровом плане, без учета выставочных матчей, такого рода виньеткой для старшего сына Джеймса остается победа над школьной командой Леброна «Сент-Винсент Мари», которая случилась 4 декабря 2021 года. Тогда Бронни в составе «Сьерра Кэньон» отметился 19 очками и получил титул MVP матча. Красиво – да, но Леброн в своем втором сезоне на уровне высшей школы в 27 матчах четыре раза набирал 10 и более очков. В 7 матчах он набрал 30+ очков, однажды набрал 41 очко в игре против школы «Бенедектин», а в остальных не опускался ниже 20. И это не абстрактные витийства о степени таланта, это тупо цифры.

Что касается Брайса, то он играет за команду привилегированной школы «Сьерра Кэньон» и, в отличие от Брайса, его игра имеет более четкие контуры. Как скауты, так и сам Леброн Джеймс, квалифицируют Брайса как игрока с ярко выраженными снайперскими способностями. Брайс любит бросать с дистанции и концентрируется именно на этом элементе. Как раз предрасположенность младшего сына Джеймса к менее контактному стилю баскетбола стала одной из причин, по которым Леброн не разрешал Брайсу заниматься хоккеем и американским футболом. Но, даже несмотря на это, говорить о физических кондициях особо не приходится, поскольку в его возрасте баскетболист может вытянуться на десяток сантиметров за несколько месяцев. А пока этого не случилось, остается лишь смотреть на хайлайты с его участием и гадать, каков потолок его реальных умений.

Как «Лейкерс» стоит отнестись к плану Джеймса?

Я не преувеличивал, когда сравнивал Леброна с Таносом. Поэтому, как минимум, «Лейкерс» желательно серьезно отнестись к словам Джеймса, произнесенным в феврале.

«Где бы Бронни ни оказался, я буду там» , – упреждающие ответил на вопрос журналистов Леброн.

В недавно продленном с «Лейкерс» контракте у Леброна имеется опция игрока на сезон-2024/2025. Так что, если клуб хочет его сохранить, то им придется соображать, как драфтовать Бронни, ведь в противном случае папа просто сделает ручкой и отыграет последние годы карьеры в другом клубе вместе с сыном. Если «Лейкерс» настроены решительно, то им нужно шевелиться в ближайшее время. Так, как это делали «Уорриорс», когда каким-то третьим глазом разглядели невиданные доселе недра талантов в Алене Смаилагиче. Клуб начал вести 16-летнего игрока, еще когда тот выступал в Сербии. Затем, не дожидаясь драфта, «Уорриорс» подписали его в свой фарм-клуб «Санта-Круз Уорриорс». Несмотря на то, что у клуба формально не было прав на игрока и на драфте его могла выбрать любая команда, Смаилагич был недоступен для большинства преддрафтовых просмотров и тренировочных лагерей, что мешало составить о нем сколько-нибудь квалифицированное мнение. В конечном итоге «Уорриорс» договорились с «Хорнетс», которые взяли Смаилагича под 39-м номером на драфте-2019, выменяли серба за пару пиков второго раунда и денежную компенсацию, после чего успокоились. Видимо, как и сам Ален, который сейчас числится в составе «Партизана».

Бронирование мест в ростере посредством фарм-клуба – это вообще довольно распространенная практика. Самый наглядный пример это Заир Уэйд – сын Дуэйна Уэйда и бывший партнер Бронни Джеймса по команде школы «Сьерра Кэньон». На драфте Джи-лиги в 2021 году его под 20-м пиком урвали «Солт-Лэйк Сити Старс» – фарм-клуб «Юты», миноритарным владельцем которой является Дуэйн Уэйд. Правда, счастливой истории не случилось. В марте 2022 года Заир был помещен в список травмированных, чуть погодя было объявлено о том, что Заир выбыл до конца года и в тот же день был отчислен. Всего Заир провел 12 матчей, в которых в среднем набирал по 1,8 очка, 2,5 подбора, 1,3 передачи.

Есть и удачные примеры. Просто посмотрите, как долго «Гринсборо Сворм» возились с Лианджело Боллом, чтобы в начале этого сезона он мог подписать негарантированный контракт с «Хорнетс» и побегать в одной команде со своим братом Ламело. «Лейкерс» стоит учесть подобный опыт, если они хотят произвести впечатление на Леброна, но опять же не стоит забывать, что наличие игрока в команде Джи-лиги не гарантирует права на него, поэтому «озерникам» так или иначе придется драфтовать Бронни, либо смириться и отпустить его отца – в тот клуб, который решится на такую авантюру.

Интересно ли это другим клубам?

Все будет зависеть от команды и номера пика. Даже функционер, прошедший видео-курс «Основы баскетбольного менеджмента с Дэвидом Каном», не потратит первый пик на Бронни в надежде заполучить его отца. Это уже какая-то крайняя степень инфантильности и стратегической безграмотности.

Однако, если у вас провинциальная команда с пиком в радиусе 25-35, то вполне можно рискнуть и пристроить к себе королевского найденыша. Хотя бы шумихи ради и хайпа для. В случае чего всегда есть вариант попробовать провернуть сделку с теми же «Лейкерс» прямо по ходу драфта и выжать для себя чуток пиков с денежной компенсацией. А заодно стать посредниками в устройстве спектакля исторического масштаба.

Ведь, в конечном счете, по-другому это назвать нельзя. Красивая история, утянутая словно нитями корсета семейными узами, венчающая собой очередной отрезок обширной и богатой событиями карьеры Леброна. Главное только, чтобы новый этап постановки не ознаменовался переходом в более низкий жанр и не стал чем-то вроде семейного водевиля.

Фото: Sports Illustrated/David E. Klutho, Jeffery A. Salter; Gettyimages.ru/Michelle Farsi / Stringer; East News/CHRISTIAN PETERSEN/Getty AFP ; globallookpress.com/Federico Pestellini via www.imag/www.imago-images.de