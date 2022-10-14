Адриатическая лига. «Игокеа» – «Борац», «Цибона» – «Морнар Бар»

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В пятницу, 14 октября, пройдут два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Боснийская «Игокеа» дома сыграет с сербским «Борацем». Хорватская «Цибона» примет черногорский «Морнар Бар».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Игокеа – Борац Чачак
Дата проведения
14 октября, 19.00, «Sportska Dvorana Laktaši»
Онлайн матча

Цибона – Морнар Бар
Дата проведения
14 октября, 21.00
Онлайн матча

Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 2-0, ФМП Сербия – 2-0, Морнар Бар Черногория – 2-0, Партизан Сербия – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Будучность Черногория – 1-1, Задар Хорватия – 1-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 1-1, Студентски Центар Черногория – 1-1, Скопье Северная Македония - 0-2, Цибона Хорватия – 0-2, Мега Сербия – 0-2, Борац Чачак Сербия – 0-2, Сплит Хорватия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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