Адриатическая лига. «Борац» против ФМП
Сегодня в матче регулярного чемпионата Адриатической лиги сойдутся сербские «Борац» и ФМП.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 октября, 20.00
Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 2-0, Будучность Черногория – 1-0, Задар Хорватия – 1-0, Партизан Сербия – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 1-0, ФМП Сербия – 1-0, Морнар Бар Черногория – 1-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 0-1, Мега Сербия – 0-1, Борац Чачак Сербия – 0-1, Скопье Северная Македония - 0-1, Цибона Хорватия – 0-1, Студентски Центар Черногория – 0-1, Сплит Хорватия – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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