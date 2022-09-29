Брайан Уиндхорст: «Бронни Джеймс в 14, 15, 16 лет был в гораздо лучшем состоянии, чем его отец в том же возрасте»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказал восхищение тем, как Бронни Джеймс, сын суперзвезды «Лейкерс» , относится к игре.

«Бронни Джеймс играет в баскетбол очень правильно. В 14, 15, 16 лет он был в гораздо лучшем состоянии, чем его отец в том же возрасте.

Этот парень целиком погрузился в работу, и можно сказать, что он действительно заботится о том, как он играет», – сказал Уиндхорст.

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