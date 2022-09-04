Болельщики «Огайо Стэйт» скандировали: «Нам нужен Бронни!»

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Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс и его старший сын Бронни посетили матч по американскому футболу между университетскими командами «Огайо Стэйт» и «Нотр-Дам» (21:10).

В какой-то момент болельщики из штата Огайо стали скандировать: «Нам нужен Бронни!»

17-летний защитник еще не определился, в какой университет он пойдет в следующем году. В настоящее время он учится в частной школе Сьерра-Каньон в Лос-Анджелесе.

Это правда, что Леброн продлился с «Лейкерс» до 2023 года, потому что хочет сыграть с сыном в одной команде?

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