Болельщики «Огайо Стэйт» скандировали: «Нам нужен Бронни!»

Суперзвезда «Лейкерс» и его старший сын Бронни посетили матч по американскому футболу между университетскими командами «Огайо Стэйт» и «Нотр-Дам» (21:10).

В какой-то момент болельщики из штата Огайо стали скандировать: «Нам нужен Бронни!»

17-летний защитник еще не определился, в какой университет он пойдет в следующем году. В настоящее время он учится в частной школе Сьерра-Каньон в Лос-Анджелесе.

Это правда, что Леброн продлился с «Лейкерс» до 2023 года, потому что хочет сыграть с сыном в одной команде?