Хуан Тоскано-Андерсон: «Хочу выходить в стартовой пятерке»

Форвард заявил, что хочет выходить в стартовой пятерке.

«Все хотят выходить в стартовой пятерке. Давайте не будем делать вид, что это не так. Но является ли это самой важной целью? Нет.

Все просто хотят играть, бороться и вносить свой вклад. Зачем приходить в такую команду, как «Лейкерс», и не выкладываться на все 100 процентов каждый день. Я могу говорить за себя и за своих партнеров по команде, с которыми познакомился за лето. Все очень рады этой возможности, так что будем бороться», – сказал Тоскано-Андерсон.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?