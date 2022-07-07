«Лейкерс» подписали Троя Брауна, Лонни Уокера, Дэмиана Джонса, Хуана Тоскано-Андерсона и Томаса Брайанта

объявили о переходе в команду пятерых новобранцев.

Состав «озерников» пополнили форварды , и Хуан Тоскано-Андерсон, а также центровые и .

Прошлый сезон Джонс провел в «Сакраменто», где набирал 8,1 очка и 4,4 подбора за 18,2 минуты.

Уокер отыграл четыре года в «Сан-Антонио». В прошлом году он набирал 12,1 очка и 2,6 подбора при 31% из-за дуги.

Браун играл за «Чикаго», где набирал 4,3 очка и 3,1 подбора.

Три предыдущих сезона Тоскано-Андерсон отыграл в «Голден Стэйт», где набирал в среднем 4,1 очка и 2,4 подбора.

В январе 2021-го Брайант получил разрыв крестообразной связки, но спустя год вернулся в строй. В 27 матчах минувшей регулярки уже выступавший за «озерников» в сезоне-17/18 баскетболист набирал 7,4 очка и 4,0 подбора в среднем за игру.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов