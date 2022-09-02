Виталий Фридзон: «Была мысль завершить карьеру»

Бывший капитан сборной России, защитник «Зенита» признался, что подумывал о завершении карьеры в минувшем сезоне.

«Была мысль завершить карьеру. Немного устал, точно нужно было отдохнуть, отвлечься. Столько сезонов... нужно было привести тело в порядок более-менее, потому что было уже много накопленных травм и было тяжелое состояние.

Были уже мысли пожить для себя, в эту паузу я побывал с родителями, с отцом много времени провел. Раньше никогда не получалось», — сказал Фридзон.

В июне прошлого года «Зенит» расстался с Фридзоном, после чего тот долгое время оставался без команды. В начале марта стороны заключили новое соглашение. Летом 36-летний защитник продлил контракт с «Зенитом» еще на год.

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ