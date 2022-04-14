Дуайт Ховард: «Хочу остаться в «Лейкерс, хочу уйти красиво»

Центровой «Лейкерс» признался, что хотел бы продолжить выступать за команду.

«Хочу ли я остаться в «Лейкерс»? А почему я должен хотеть уйти? Мне бы хотелось закрепиться в какой-то команде. И мне нравится в «Лейкерс», мне нравятся болельщики.

Мне бы хотелось уйти красиво. У меня в запасе еще пару лет, так что хочется играть там, где я смогу показывать свои умения и талант, побеждая. Считаю, что заслужил это», – заявил 36-летний Ховард.

В сезоне-2021/22 Ховард набирал 6,2 очка и 5,9 подбора в среднем за игру.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века