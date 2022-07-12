«Црвена Звезда» хочет подписать лидера «Морнар Бара»

«Црвена Звезда» проявляет интерес к атакующему защитнику Владимиру Михайловичу (31 год, 193 см), пишет TotalBasket.
В миинувшем сезоне Михайлович провел в черногорском «Морнар Баре». Также баскетболист выступает за сборную Черногории в квалификации к чемпионату мира-2023.
Владимир сыграл 23 матча Адриатической лиге-2021/22, набирая в среднем 16,6 очка, 3,2 передачи, 3,1 подбора и 1,2 перехвата при реализации 31,8% трехочковых.
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