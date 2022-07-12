«Црвена Звезда» хочет подписать лидера «Морнар Бара»

проявляет интерес к атакующему защитнику Владимиру Михайловичу (31 год, 193 см), пишет TotalBasket.

В миинувшем сезоне Михайлович провел в черногорском . Также баскетболист выступает за сборную Черногории в квалификации к чемпионату мира-2023.

Владимир сыграл 23 матча лиге-2021/22, набирая в среднем 16,6 очка, 3,2 передачи, 3,1 подбора и 1,2 перехвата при реализации 31,8% трехочковых.

Финалист «Уимблдона» Ник Кириос отчаянно болеет за «Селтикс»: дружит с Кайри Ирвингом и любит устраивать шоу