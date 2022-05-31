Джо Лэйкоб: «Лейкерс» при Бассе играли в финале 16 раз за 33 года. Мои «Уорриорз» всегда будут стремиться к подобному»

Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб прокомментировал возвращение команды в финальную серию НБА.

По словам Лэйкоба, при нем всегда будет стремиться выиграть трофей.

«Сейчас я приведу вам удивительную статистику. Джерри Басс владел на протяжении 33 лет. Кто-нибудь знает, сколько раз команда выходила в финал за эти 33 года? 16 раз за 33 года. Вот это действительно выдающийся результат.

Мы вышли в финал в шестой раз за 12 лет. Что же, мне нравится этот 50-процентный результат. Удастся ли нам продолжить в том же духе? Не знаю. Но совершенно точно могу сказать, что мы будем стараться», – заявил Лэйкоб.

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