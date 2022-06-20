Гэри Пэйтон II – о желании остаться в «Голден Стэйт»: «Вне всяких сомнений»

Защитник «Уорриорз» ответил на вопрос о том, хочет ли остаться в команде.

«Вне всяких сомнений», – заявил Пэйтон II.

Гэри этим летом становится свободным агентом. 29-летний баскетболист недавно рассказывал о том, что готов был устроиться в калифорнийский клуб на пост видеокоординатора, но все же получил место в ростере и в сезоне-21/22 застолбил за собой место в ротации.

В 71 матче минувшей регулярки сын легенды НБА Гэри Пэйтона набирал 7,1 очка и 3,5 подбора в среднем за игру.

Гэри Пэйтон-отец и Гэри Пэйтон-сын – чемпионы НБА. Такая наследственность – редкость в лиге